اليوم السابع
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نواب جمهوريون يدعون ترامب لحضور مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:16 م
نواب جمهوريون يدعون ترامب لحضور مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا ترامب وبايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس ترامب في الكابيتول هيل، إنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترامب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير "إذا انتهى الأمر بفوز بايدن".

وفقا لصحيفة ذا هيل، قال جراهام عندما سُئل عما إذا كان ينبغى على ترامب حضور حفل تنصيب بايدن: "إذا انتهى بايدن بالفوز، نعم، أعتقد ذلك.. أعتقد فقط أنه أمر جيد للبلد.. سيكون ذلك مفيدا له"، وأضاف: "آمل أن يأتي بايدن إليه".

وتم إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر. على الرغم من أن ترامب لم يتنازل عن الانتخابات ولا يزال يواجه تحديات قانونية فاشلة حتى الآن في الولايات المتأرجحة الرئيسية، فإن معظم تلك الولايات  قد أقرت بفوز بايدن، ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر.

وقال جراهام، الذي قال إنه تحدث مع ترامب مؤخرًا: "إن الرئيس يركز على التحديات التى يواجهها"، وأضاف: "أنا نفسى قلق للغاية بشأن هذا الأمر أيضًا".

وصرح مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري بنفس الشيء، وقال السناتور روي بلانت في برنامج "حالة الاتحاد" على قناة CNN يوم الأحد إنه يود أن يرى ترامب في حفل تنصيب بايدن. وفي وقت سابق قال ترامب للمستشارين إن هناك إمكانية إطلاق حملة رئاسية 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

جو بايدن

الانتخابات الأمريكية 2020

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