مواطن يستغيث بعد إصابته بورم سرطانى تسبب فى تآكل وجهه بالغربية.. الصحة تستجيب

الغربية – مصطفى عادل

مأساة حقيقية يعيشها المواطن عمرو فؤاد ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن نهش السرطان وجهه، وتسبب فى تآكل أكثر من نصف الوجه وفشلت جهود الأطباء فى إنقاذه وإيقاف نزيف تآكل وجهه.

وطرق المواطن أبواب الأطباء والمستشفيات واجمع الأطباء أن تشخيص المرض ورم سرطانى نادر، ويستغيث بوزيرة الصحة للتدخل العاجل لعلاجه من المرض.

تقول زوجته أن معاناة زوجها عمرو فؤاد بدأت فى شهر ابريل 2017 بعدما ظهرت تجمعات صغيرة فى سقف الحلق، وتوجه لبعض الأطباء ولم يستطيع أحد تشخيص الحالة، حتى طلب منه طبيب أسنان سحب عينة من التجمعات وتحليلها لشكه فى كونها ورم سرطانى.

وأضافت أن تحليل العينة أكدت أن التجمعات ورم سرطانى خبيث ولابد من استئصاله فورا وبالفعل تم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، والذى تسبب فى تآكل عظام الفك.

وأشارت أن زوجها خضع لـ35 جلسة إشعاع بعد استئصال الورم وكانت الأمور تسير بشكل طبيعى لمدة 6شهور، ولكن تبدلت الأحوال وتحور الورم وأصبح أشرس من الورم الذى تم استئصاله وتسبب فى تآكل أجزاء كبيرة من وجهه.

وأضافت أن الورم أدى لتآكل الأنف وانسجة الوجه، والفكين، وامتد إلى العين اليسرى، مبينة أن زوجها أجرى 5عمليات جراحية حتى الأن وحصل على 3جلسات كيماوى بمستشفى عين شمس التخصصى وحتى الأن بدون فائدة ولا جدوى، رغم تغيير بروتوكول العلاج عدة مرات.

وتستغيث أسرة المواطن عمرو فؤاد برئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة لسرعة التدخل وإنقاذ زوجها الذى يعانى من آلام شديدة وحالته تزداد سوء يوما بعد يوم.

من جانبه طالب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المواطن بالتوجه إلى مركز أورام طنطا لتوقيع الكشف الطبى عليه داخل المركز وعمل التحاليل اللازمة والأشعات لبيان عما إذا كانت حالته تحتاج إلى إجراء عملية جراحية بالوجه أو العلاج بالكيماوى.

وأشار أنه سيجرى اتصالا بمدير المركز لمتابعة الحالة الصحية للمواطن أولا بأول، والوقوف على الإجراءات المتخذة حياله.