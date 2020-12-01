مسئول إيطالى يؤكد ضرورة الاحتفال برأس السنة فى المنزل لعدم تكرار مذبحة كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلن وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي، فرانشيسكو بوكيا، أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الوطني، والذي يبدأ في الساعة 10 مساءً طوال شهر ديسمبر، وأنه لن تكون هناك استثناءات لحفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وقال "هل من الضروري الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة؟ سنحتفل بها في المنزل، إذا قررنا أن هناك حظر تجول، فعندها يعود المرء إلى المنزل بغض النظر عما يوجد. يجب القيام بذلك"، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في مقابلة على قناة "راى" الإيطالية التلفزيونية.

وأشارت القناة إلى أن يمكن للايطاليين الاحتفال بالنقانق وتناول النبيذ ولكن من السيارة لأن الأسواق الألمانية ، وتحاول الدول الاوروبية فرض اجراءات تقييدية فى الاحتفالات بعيد الميلاد، ومنها تقليل عدد الأشخاص الذين يتجمعوا فى مكان واحد، فى مواجهة التصعيد القياسى لوفيات كورونا.

وأوضح بوكيا أن المرسوم الجديد الذي سيؤسس لوائح مكافحة العدوى لشهر ديسمبر يتم الانتهاء منه حاليًا وقد قدم أنه سيكون من الصعب تخفيف الإجراءات. وقال "أعتقد أن لا أحد يريد موجة ثالثة ، ولتجنبها يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعي الصارم. من الصعب تخفيف القواعد".

فيما يتعلق بالحشود التي يمكن رؤيتها في نهاية هذا الأسبوع في المناطق التجارية للمدن الكبرى ، يرى بوكيا أنه "من المحتم أنه عند إعادة فتح الأنشطة التجارية ، تكون هناك رغبة في القيام بالأنشطة المعتادة التي تم تكييفها لمدة 9 أشهر. أعتقد أن رد الفعل طبيعي ، لكن ليس من الطبيعي عدم احترام القواعد والابتعاد ".

في مقابلة نُشرت اليوم في صحيفة لا ستامبا ، تقدم نائب وزير الصحة ، بييرباولو سيليري ، أيضًا بأنه في المرسوم القادم "ستكون الحركات بين المناطق محدودة" حتى بين المناطق التي يُنظر إليها في المنطقة الصفراء ، أي ذات مخاطر متوسطة من مرض معد. وحذر من أنه "في نهاية ديسمبر من المحتمل أن تكون معظم المناطق في المنطقة الصفراء ، وفي ذلك الوقت ستكون وجبات غداء عيد الميلاد التي تظهر إيجابيات على الطاولة كافية لتجربة مذبحة مرة أخرى".