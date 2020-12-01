محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ 30 مليون بيضة والمناطق الصناعية بالخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بدأها بتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة، حيث التقى بالشركة المكلفة من الجهاز المركزى للتعمير لمناقشة تطوير واستغلال الأراضي الخالية بمشروع الـ30 مليون بيضة، علما بأن المساحة الخالية تبلغ 17 فدان، ووجه المحافظ باستغلال الأراضي الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل، فضلا عن إضافة أنشطة أخرى، مع رفع كفاءة العنابر وزيادة عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.

وجدير بالذكر، أنه تم تأسيس المشروع فى شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلى بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت"، فى شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

علما بأن الطاقة الإنتاجية تبلغ 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة ووجه بعمل حصر شامل لها، والنظر في استغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد المبنى الإدارى للمناطق الصناعية بعرب العليقات، ووجه بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة.

الأرض الخالية التابعة لمشروع الـ 30 مليون بيضة



المبنى الإدارى للمنطقة الاستثمارية



خلال الجولة



خلال تفقد المشروع



متابعة أراضى أملاك الدولة بعرب العليقات