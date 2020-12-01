محافظ الإسماعيلية يناقش مع قيادات المحافظة طرق مواجهة فيروس كورونا

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر بالإسماعيلية بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر بالإسماعيلية، ووفد من أعضاء اللجنة التنفيذية بالهلال الأحمر، والقيادات التنفيذية ومدير إدارة المرور والحماية المدنية ومديري عموم المديرية من الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وذلك لمناقشة نتائج حملة التوعية المنفذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الموجه الثانية على مستوي المحافظة .

وخلال الاجتماع استعرض مسؤلى الهلال الأحمر ما تم تنفيذه خلال مبادرة عام دراسي أمن والمستهدف منها الوصول إلي 600 مدرسة وتم الانتهاء من 510 مدرسة ومن المقرر أن ينتهي المستهدف بالكامل 15 ديسمبر الجارى، وقد بلغ عدد المستفيدين منها حتي الآن 40.031 طالب وتم توزيع عدد 2252 شنطة نظافة وتعقيم .

كما استعرض مسؤلى الهلال الأحمر خلال الأجتماع أطلاق أولي قوافله الطبية بالتعاون مع الصحة والتضامن الاجتماعي بقرية أبوطفيلة بالقنطرة غرب والتي تضمنت قسم الأطفال والجلدية والعظام والباطني والنساء، وتم الكشف على 479 مواطنا وصرف العلاج بالمجان، ومن المنتظر اطلاق حملة غدا بمركز ومدينة أبوصوير و تستمر القوافل الطبية حتي مارس 2021 .

كما ناقش محافظ الإسماعيلية ما تم من أعمال لإنشاء أول مركز أقليمي بالإسماعيلية يخدم محافظات القناة وأكد على ضرورة المتابعة وتيسير وتذليل كافة المعوقات لأنشاء مركز إقليمي آمن من حيث السلامة الإنشانية والمدنية .

كما أشاد المحافظ بجهود كافة أجهزة الدولة وتضافر كافة الجهود لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا و أوصي المحافظ المواطنين بأتباع كافة الإجراءات الأحترازية و مراعاة التباعد الأجتماعي وعدم الانسياق خلف الشائعات ، مؤكدا إن الجهاز التنفيذي لم ولن يدخر جهدا في توفير كافة سبل تيسير العمل .