كهرباء الجيزة تحل مشكلة محاصرة مياه الأمطار لمحول في قرية أبو غالب

فى استجابة سريعة من وزارة الكهرباء لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من محاصرة مياه الأمطار لمحول كهرباء بقرية بالجيزة، أكدت الوزارة أنه تم ردم المياه وصب قاعدة خرسانية وتركيب كشك الكهرباء عليها لرفع مستوى الكشك عن سطح الأرض لتأمينه في حل تسرب أي مياه، وبذلك يكون قد تم إزالة أسباب الشكوى تماما وتم التواصل مع الشاكي والذي أعرب عن شكره لسرعة الاستجابة.
و كان القارئ السيد حنفى محمود محمد عامر، المقيم فى قرية أبوغالب منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، اشتكى من تردى أعمال الصيانة لمحول الكهرباء و ضمنها تراكم مياه الأمطار بجوار محول كهربائى.
وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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