كهرباء الجيزة تحل مشكلة محاصرة مياه الأمطار لمحول في قرية أبو غالب

رحمة رمضان , محمود أحمد عطا

فى استجابة سريعة من وزارة الكهرباء لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من محاصرة مياه الأمطار لمحول كهرباء بقرية بالجيزة، أكدت الوزارة أنه تم ردم المياه وصب قاعدة خرسانية وتركيب كشك الكهرباء عليها لرفع مستوى الكشك عن سطح الأرض لتأمينه في حل تسرب أي مياه، وبذلك يكون قد تم إزالة أسباب الشكوى تماما وتم التواصل مع الشاكي والذي أعرب عن شكره لسرعة الاستجابة.

المحول بعد حل المشكلة

و كان القارئ السيد حنفى محمود محمد عامر، المقيم فى قرية أبوغالب منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، اشتكى من تردى أعمال الصيانة لمحول الكهرباء و ضمنها تراكم مياه الأمطار بجوار محول كهربائى.

المحول تحاصره المياه

وأرسل القارئ السيد على، صوراً عبر رسالته إلى خدمة صحافة المواطن، يظهر من خلالها وجود برك من المياه بجوار المحول، مطالباً جهاز المدينة بضرورة شفط المياه وإصلاح المحول قبل فوات الأوان، وذلك لأنها قد تتسبب فى انفجار المحول الكهربائي.