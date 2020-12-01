قطر تلغى دعم صناعة لحم الضأن الأسترالى بعد أزمة تفتيش النساء الأجنبيات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الحكومة القطرية اتجهت لإلغاء دعم صناعة لحم الضأن الأسترالية، حتى مع استمرار تعثر قطاع الزراعة واللحوم الأسترالى جراء حظر الاستيراد من الصين. وكانت تجارة لحم الضأن الأسترالية مع قطر، والتى تبلغ قيمتها 300 مليون دولار سنويا مدعومة ببرنامج دعم قائم من عام 2015. وكان من المقرر أن تنتهى فى عام 2023، لكن الحكومة القطرية اتخذت الخطوة المفاجئة لإلغاء الصفقة اعتبارا من 31 ديسمبر.

وجاء هذا بعدما أعربت الحكومة الاسترالية عن رفضها القوى وغضبها إزاء المعاملة التى تعرضت لها نساء أستراليات خضعن لفحص طبى إجبارى وتفتيش عارى فى مطار الدوحة. وقال ستيفين كريسب الرئيس التنفيذى لمجموعة منتجى الماعز فى أستراليا إن الصناعة لم تتوقع هذا القرار.

وذكر أنه كان مفاجئا ولا يعتقد أنهم كانوا مستعدين لهذا. لكنه استطرد قائلا إنهم محظوظون لكونهم فى صناعة تتكيف بشدة، فهم يخدمون الكثير والكثير من الدول وبإمكانهم التكيف.

وأوضح قائمون على الصناعة إنهم يرفضون ربط القرار الصادر من الحكومة القطرية بالجدل المثار حول سوء معاملة الاستراليات فى مطار الدوحة. وقالوا إنها كانت ضربة مفاجئة، لكن الصناعة كانت تتوقع شيئا كهذا على المدى الطويل حيث تتطلع قطر إلى زيادة المنافسة والتحرك نحو نموذج يحقق الاكتفاء الذاتى نسبيا.

وقال وزير التجارة سيمون برمنجهام الاسترالى لصحيفة "فاينانشيال ريفيو" إن صادرات لحم الضأن إلى قطر لم يتم حظرها ، وأنه لا يزال هناك طلب على لحم الضأن الأسترالي.