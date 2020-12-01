فصل التيار الكهربائى عن خط الدوية ببنى سويف 4.30 ساعة اليوم لعمل صيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن خط الدوية بمركز بنى سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى 1 ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.