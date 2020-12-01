اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ريابكوف يؤكد أن روسيا لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:05 ص
ريابكوف يؤكد أن روسيا لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن، لأن روسيا لا تعتبرها قضية وكل شيء قد تم حسمه.

وقال ريابكوف خلال منتدى "فورت روس" للحوار، إن "مسألة القرم ليست خاضعة للنقاش. وهذه ليست قضية، وإن كل شيء قد تم حسمه".

وأضاف أن سياسة العقوبات الأمريكية غير فعالة، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن يجب أن تعملا على تطوير العلاقات الثنائية بدلا من مواصلة فرض العقوبات على بعضهما البعض.

يذكر أن القرم أصبحت إقليما روسيا في عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به الدول الغربية. وعلى خلفية انضمام القرم إلى روسيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو.

 

روسيا

شبه جزيرة القرم

سيرجي ريابكوف

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة