اليوم السابع
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توقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرى الشوكا بطما فى سوهاج بـ 75 مليون جنيه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:17 ص
توقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرى الشوكا بطما فى سوهاج بـ 75 مليون جنيه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مياه سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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وقع اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وأن المشروع يخدم 16 ألف نسمة ويضم المشروع تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلو متر ومحطة رفع صرف صحى وخط طرد.

ومن الجدير بالذكر انه حضر توقيع عقد المشروع مسئولى الشركة المنفذة والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

 

 


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