تطبيق الاختبارات الإلكترونية وتعميم التصحيح الإلكترونى فى جميع كليات أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالدور المحورى الذى يقوم به مركز القياس والتقويم بالجامعة فى تطوير منظومة القياس والتقويم بكليات الجامعة ودعم نظم الامتحانات والتقويم، وأكد على عزم الجامعة على تطبيق الاختبارات الإلكترونية وتعميم التصحيح الإلكترونى فى جميع الكليات وفقاً للمعايير الدولية بما يسهم فى تطوير كفاءة ومهارة طلاب وخريجى الجامعة وبالتالى يسهم فى تعظيم استفادة المجتمع من قدرات وإمكانات أبنائه.

جاء ذلك تعقيباً على افتتاح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدورة تدريبية بعنوان "احترافية كتابة التقارير" والتى تعد باكورة أنشطة مركز القياس والتقويم فى مقره الجديد بالجامعة، حيث أشاد برؤية المركز المهتمة بالريادة فى مجالات القياس والتقويم محلياً وإقليمياً، وبأهداف المركز ومن أهمها تدريب أعضاء هيئة التدريس وموظفى الجامعة على استخدام أحدث التقنيات وتطوير مختلف مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور محمد مصطفى حمد مدير مركز القياس والتقويم أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب 75 من موظفى الجامعة العاملين بمختلف وحدات ومراكز وإدارات الجامعة المعنيين بكتابة التقارير، وتتضمن تعريفهم بالتقرير وهو عرض كتابى للبيانات والمعلومات والحقائق الخاصة بتوثيق موضوع معين وبأهمية كتابة التقارير وأنواعه ومراحل كتابته وأجزائه.