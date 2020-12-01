تسجيل إصابة جديدة بكورونا وشفاء 10 حالات فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت صحة شمال سيناء، فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا أن إجمالى عدد ما سجل من حالات حالة إيجابية، و10 حالات شفاء، وصفر وفيات، وحالات العزل المنزلى للمصابين 76 حالة، و3 حالات حجز بالمستشفيات.

فيما بلغ إجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء المحافظة 159 حالة إيجابية، 741 حالة شفاء، 45 حالة وفاة.

واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الامراض بشمال سيناء الانتهاء من تطهير منازل حالتين اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى كرم أبو نجيلة وحى الضاحية.

كما تم تطهير كليات الاقتصاد المنزلى، والتجارة، والآداب، والإدارة الطبية بجامعة العريش، والزراعة تطهير احترازى ضد فيروس كورونا.