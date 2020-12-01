الموجز الرئاسى السرى.. بايدن يطلع من جديد على ما يجرى فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن جو بايدن، ألقى أول نظره له كرئيس منتخب على الموجز اليومى، وهو ملخص سرى للغاية للاستخبارات الأمريكية والأحداث العالمية، وهى الوثيقة التى وصفتها السيدة الأولى الأمريكية السابقة بكتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة.

وكان بايدن قد ألقى نظرة بالفعل على نسخ مختلفة من الموجز الرئاسة اليومى الذى يتم تصميمه وفقا للطريقة التى يحبها كل رئيس لاستيعاب المعلومات، فقبل أكثر من عقد من الزمان، قرأ بايدن الموجز للرئيس جورد دبليو بوش أثناء انتقال السلطة لأوباما، ثم قرأ الموجز الرئاسى للرئيس باراك أوباما، الذى كان بايدن نائبا له لثمان سنوات. واعتبارا من أمس الإثنين، وبعد انقطاع دام أربع سنوات، يقرأ الموجز اليومى الذي يتم تقديمه لرئيس الولايات المتحدة، حيث طالما اطلع بايدن على هذا الموجز حينما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ويقول ديفيد بيريس، مؤلف كتاب "كتاب أسرار الرئيس" الذى يرصد تاريخ الموجز الرئاسة اليوم، إن من يقدمون الموجز سيسألون بايدن بالتأكيد عما يفضله من حيث الشكل والصيغة. على الأقل، يرون ما يبدو أنه سيلقى لديه صدى عندما يعدون له الموجز.

وكان موجز أوباما عبارة عن مستند من 10 إلى 15 صفحة في غلاف جلدي، وكان يجده على مائدة الإفطار. وفى وقت لاحق من رئاسته فضل قرأت موجز الاستخبارات الأمريكية الرى للغاية على جهاز أي باد مؤمن.

وكتب أوباما فى مذكراته الصادرة مؤخرا يقول إنه ميشيل وصفت الموجز الرئاسى بكتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة.

وقال " فى يوما ما ربما أقرا عن الخلايا الإرهابية فى الصومال أو الاضطراب فى العراق أو حقيقة أن الصينيين أو الروس سيطورون انظمة أسلحة جديد.. وبشكل شبه دائم، يكون هناك معلومات عن مخططات إرهابية مرجحة بغض النظر عن مدى الغموض أو ضعف المصادر أو عدم القدرة على اتخاذ إجراء، ، وشكل من أشكال العناية الواجبة من قبل مجتمع الاستخبارات، ويهدف على تجنب نوع التخمين الثانى الذى حدث بعد 11 سبتمبر".



