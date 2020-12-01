السفير أحمد قطان يهنئ الأهلى‬⁩ بفوزه بدورى ⁧‫أبطال أفريقيا‬⁩ للمرة التاسعة

إيمان حنا

هنأ السفير أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية سفير الممكلة السابق لدى القاهرة، النادى الأهلى بمناسبة فوزه بدورى أبطال أفريقيا، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها: "‏أود تهنئة النادى الأهلى المصرى بمناسبة فوزه بدورى ⁧‫أبطال أفريقيا⁩ للمرة التاسعة فى تاريخه".

أضاف قطان فى تغريدته: "وأهنئ الصديق الكابتن محمود الخطيب الذى أعرفه منذ عام 1972م، بمناسبة تحقيق هذه البطولة كلاعب وكرئيس نادى لأول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية".

ومن جهة أخرى كان أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، قد وجه التهنئة لكل من النادى الأهلى ونادى الزمالك، على المباراة التى لعبها الفريقان أمس، وانتهت بتتويج النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ليسجل البطولة فى تاريخه للمرة التاسعة، بعد التغلب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على نادى الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وكتب السفير السعودى بالقاهرة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أبارك للكرة المصرية بلوغ كأس إفريقيا بنادييها العريقين الأهلى والزمالك.. والتهنئة موصولة لكل من النادى الأهلى بطل افريقيا ونادى الزمالك بالوصافة.. والشقيقة مصر بالإنجاز الرياضى".