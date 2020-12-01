السفيرة هيفاء أبو غزالة تلتقى وزير التنمية الاجتماعية الأردنى فى عمان

كتب ـ مصطفى عنبر

في إطار الإعداد لأعمال الدورة (40) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2020، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، اجتماعاً مع وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك بمقر مكتبه بالوزارة بمدينة عمان.

أوضحت السفيرة أبو غزالة، أنها قامت باستعراض الموضوعات التي سيتم طرحها على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية القادم، وخاصة فيما يتعلق بالتداعيات الاجتماعية والإنسانية، لجائحة كوفيد 19، وإعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة.

أشارت السفيرة الدكتورة إلى نتائج أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد أعماله يوم 28 أكتوبر 2020، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الوزير المفلح، حيث أوضحت أنه تم إعداد جدول الأعمال للمجلس الوزاري في ضوء الاتفاق الذي تم بين الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، ووفقا للمستجدات حتى الساعة.

أشادت السيدة السفيرة أبوغزالة، في ضوء عرض الوزير المفلح، بجهود الأردن لتنفيذ قرار القمة العربية، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، حيث تم تقديم عرض حول التجهيزات اللوجستية للمركز، بما في ذلك المبنى الذي خصصته الحكومة الأردنية لهذا الغرض والإجراءات الخاصة بالمقر، وتأكيد الوزير على الاهتمام الأردني لهذا المركز على أساس أنه أول مركز عربي إقليمي ينشأ في الأردن تحت مظلة جامعة الدول العربية، وضمن منظومة العمل العربي المشترك، وبوصفه أحد الآليات العربية الفنية في هذا المجال الهام.

كما تباحث الجانبان حول دعم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، للجمهورية اللبنانية لمواجهة تداعيات حادثة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في ضوء التقرير الذي تلقته الأمانة العامة في هذا الشأن، مؤكدين على الوقوف جنباً إلى جنب مع الشقيقة لبنان.

في نهاية اللقاء أعربت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، عن تمنياتها بنجاح أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، موجهة الشكر إلى الوزير المفلح، على جهوده خلال ترأسه أعمال الدورة الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودعم أمانته الفنية.