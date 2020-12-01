السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية.
ونوهت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.
السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:48 م
وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية.
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