اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:50 م
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التزام أصحاب المحال بقرارات الإغلاق بالمنيا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:09 م
التزام أصحاب المحال بقرارات الإغلاق بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت محافظة المنيا التزاما كاملا من أصحاب المحلات والمطاعم بقرارات الحكومة بالمواعيد الجديدة للإغلاق، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من الموجة الثانية لفيروس كورونا ،حيث بدأ أصحاب المحلات والمطاعم الإغلاق فى الموعد المحدد وهو الساعة العاشرة، وتواجد رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية فى الشارع لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاص بمواعيد إغلاق المحلات والمطاعم، وقد بدأ الالتزام الكبير من قبل المحلات والمطاعم فى مواعيد الإغلاق.

وأكد أصحاب المحلات أن تلك القرارات جاءت لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين، لذلك هناك التزام كبير من الجميع حتى نساعد بعضنا فى مواجهة الموجهة الثانية من فيروس كورونا.


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