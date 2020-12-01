التحفظ على 7 آلاف علبة أدوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية، تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير عام الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة والأجهزة الرقابية الأخرى، وأسفرت عن تحرير المحضر رقم 10681 جنح أمن دولة طوارىء قسم اول كفرالشيخ، لضبط مخزن أدويه بدون ترخيص ،تم التحفظ على 277 نوع أدويه باجمالي 70000 عبوه بدون فواتير واحتكار بعض انواع أدوية فيروس كورونا.

كما حررت الحملة المحضر رقم 4404 جنح أمن دولة طوارىء مركز بيلا، لضبط صيدليه بدون ترخيص ،وتم التحفظ على جميع الأصناف والأدويه الموجوده داخل الصيدلية ،كما ضبطت سيارتين محملتان بكمية 16 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة الرياض ،وتحرر محضرين رقما 2818 و 2819 جنح أمن دولة طوارى مركز الرياض ،كما ضبطت صيدلية بدون ترخيص، بها 492 صنف دواء بكمية 3000 عبوة دوائية، وتبين أن القائم على العمل غير صيدليوجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.