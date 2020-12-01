اليوم السابع
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البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:36 م
البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية حزب الله - صورة أرشيفية
أ ش أ

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رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته. ‏
وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بجهود لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مؤكدة ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.


حزب الله

البحرين

سلوفينيا

لاتفيا

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