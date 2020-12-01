البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية

رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.
وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بجهود لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مؤكدة ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.
البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:36 م
حزب الله - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:48 م
رئيس الوزراء اللبنانى ينفى دعم حزب الله له لرئاسة الحكومةالأحد، 29 نوفمبر 2020 10:24 م
العربية: القصف الذى طال حزب الله استهدف شاحنة أموال قادمة من إيرانالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:45 م
السفيرة الأمريكية بلبنان: جبران باسيل شكرنى على مواجهته بتفاصيل عن حزب اللهالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:51 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة