إنشاء نادى متحدى الإعاقة وتنفيذ 203 مشروع بـ141 مليون جنيه فى المنيا .. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم،أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة بمنطقة النوادى بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال لدفع العمل به وإنجازه فى أقرب وقت ممكن، حتى يستفيد من خدماته ذوى الهمم من أبناء المحافظة، رافق المحافظ خلال جولته مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا،فى بيان له،أن إنشاء نادى متحدى الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي، يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، وضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة الجارى تنفيذها بالمحافظة ، حيث يجرى حاليا تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بإجمالى تكلفة 446.5 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ خلال جولته التفقدية أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ، إنشاء 212 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بإجمالى تكلفة 588 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 203 مشروع بإجمالى تكلفة 141.1 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بمدينة المنيا الجديدة نادى المنيا الرياضى فرع المنيا الجديدة، حيث وجه بتطويره واستغلاله بالشكل الأمثل وتجهيزه لاستقبال المواطنين بالشكل اللائق، كما التقى بعدد من اللاعبين بنادى المنيا الرياضي، حيث أعرب عن أمنياته لهم بالفوز فى مباراتهم القادمة والعودة للدورى الممتاز بالشكل الذى يليق بتاريخ واسم النادي، مؤكدا على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.

وزار المحافظ خلال جولته ، مركز التنمية الرياضية التابع لمديرية الشباب والرياضة، حيث شاهد المحافظ أحد التدريبات لفريق كرة الجرس للمكفوفين التابع لاحدى جمعيات خدمة المكفوفين وضعاف البصر، ضمن مشروع "نحن نستطيع العيش معا" لدمج الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع أحد البنوك ، حيث وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للفريق ولأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة ،مؤكدا أنهم جزء أصيل من المجتمع ولهم نفس الحقوق والرعاية الكاملة .