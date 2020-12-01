اليوم السابع
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إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:31 م
إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منظمة التعاون الإسلامى - أرشيفية
وكالات

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نجح مرشح المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وقد جرى إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى .

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة ويمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان .


منظمة التعاون الإسلامى

السعودية

فهد العجلان

لجنة حقوق الإنسان

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