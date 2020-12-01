اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إشتية وبورجسدورف يطلقان المنصة الفلسطينية - الأوروبية لبنوك الاستثمار

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:50 م
إشتية وبورجسدورف يطلقان المنصة الفلسطينية - الأوروبية لبنوك الاستثمار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الثلاثاء، المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد.
وقال إشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن المنصة ستشكل أداة لتبادل الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه من أولويات الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك، من أهمها الزراعة والمواصلات والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات.
ومن المتوقع أن تقدم هذه البنوك 410 ملايين دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي منح بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.
يشار إلى أن البنوك الأوروبية الأربعة المشاركة في هذه المنصة هي: بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.


فلسطين

محمد إشتية

الاتحاد الأوروبي

سفين كون فون بورجسدورف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تسجل رقما قياسيا فى عدد إصابات كورونا بعد رصد 2536 حالة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:52 م

فلسطين تسجل 2062 إصابة جديدة بكورونا و 15 وفاة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:10 م

أردوغان وحمد بن جاسم على نفس الخط.. من يحكم قطر؟.. خطابات الرئيس التركى تأتى بما ينطق به بن جاسم عبر حسابه على تويتر.. وأمير الدوحة يبدو كالمرسال..الحديث عن الوحدة العربية وقضية فلسطين مضامين مشتركة بين الطرفين

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:24 م

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن إسرائيل تفرض أمرا واقعا بتوسعها الاستيطاني

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة