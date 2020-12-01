إزالة 504 حالة إشغالات من سوار مدينة ناصر شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، برئاسة محمد بكري، رئيس الوحدة 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وحّررت 15 محضر اشغال ومخالفه بيئية، فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع المدينة، لفرض الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية.

ونُفذت الحملة تحت إشراف حماده راضى نائب رئيس المركز، وبمشاركة شرطة المرافق والمسطحات بمديرية أمن بنى سويف ومركز شرطة الواسطى، وإدارات الإشغالات والحملة الميكانيكية والكهرباء والنظافة والعلاقات العامة وشئون البيئة والاعلانات بالوحدة المحلية.

أسفرت عن إزالة ورفع 504 حالة إشغالات متنوعة وباعة جائلين وإعلانات مخالفة، وتاندات وتعدى على الأرصفة وأكشاك غير مرخصة، وتحرير 15 محضر إشغال ومخالفة بيئية، و تم التحفظ على المضبوطات من "كراسى وموازين واستاندات ولافتات وتربيزات" بمخازن الوحدة، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللأزمة.

من جانبه شدد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بنى سويف، على مواصلة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، مشددًا على لن يسمح بأى تراخى يتسبب فى مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالى للميادين العامة والشوارع .