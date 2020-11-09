اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية: لقاح كورونا منفعة عالمية عامة وليس سلعة خاصة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 04:27 م
الصحة العالمية: لقاح كورونا منفعة عالمية عامة وليس سلعة خاصة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن اللقاح ضد فيروس كورونا  "كوفيد – 19" منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة .  

ونقلت وكالات الأنباء الروسية تاس عن جيبريسوس قوله: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

 

كان الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، قد أشاد بنتائج التجربة، بعد أن أثبت لقاح فيروس كورونا الذي تقوم شركة "فايزر" بتطويره فعاليته بنسبة 90% بحسب ما نشر موقع "CNBC" الأمريكي.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".


الصحة العالمية

لقاح كورونا

وباء كوورنا

لقاح فايزر

فايزر

لقاحات كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تعلن التعاقد مع "الصحة العالمية" لتوفير لقاح كورونا حال ثبوت فاعليته

الأحد، 08 نوفمبر 2020 03:29 م

يوم تاريخى للعلم والإنسانية ..فايزر الأمريكية تعلن فاعلية لقاح كورونا بنسبة 90%.. الأطباء لم يسجلوا أي مخاوف من سلامته..التطعيم بجرعتين يحقق الحماية بعد 28 يوما.. و طلب لــFDA للموافقة على استخدامه فى الطوارئ

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:48 م

التجربة الثالثة والأخيرة من لقاح فايزر وبيوتنيك لعلاج كورونا تنجح بنسبة 90%.. شارك فيها 94 متطوعا تناولوا جرعتين من اللقاح أو دواء وهمى.. الدواء يحقق نجاحا بعد 7 أيام من الجرعة الثانية و28 يوما من الجرعة الأولى

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 06:00 م

ردود أفعال واسعة بعد إعلان شركة فايزر نجاح لقاحها بنسبة 90%.. جو بايدن: يعطى أملاً لكن المعركة لا تزال طويلة.. ترامب: نبأ سار.. وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز.. وأسعار الذهب تهبط بنسبة تتجاوز 4%

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 05:20 م

فايزر تعلن توفر 1.3 مليار جرعة من لقاح كورونا العام المقبل

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 06:27 م

رئيس لجنة مكافحة كورونا: النتائج الأولية للقاح فايزر مبشرة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 06:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة