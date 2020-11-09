أسرار الوفيات المفاجئة بسبب السكر الدايت حلقة جديدة من وليد كلينيك

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج وليد كلينيك الذي يقدمه الزميل وليد عبد السلام، ويذاع علي تليفزيون اليوم السابع المخاطر التي يتسبب فبها الإفراط في تناول السكر الدايت

وتتحدث الحلقة الجديدة عن أسرار الوفيات المفاجئة لكثير من الحالات بسبب تناول الحلوى والمشروبات الدايت التى يدخل في تركيبها مادة الإسبرتام او المعروفة بسكر الدايت

وتقول الحلقة الجديدة إن «E951»الاسم الخفي للإسبرتام أو "سكر الدايت" علي العبوات المختلفة التي يدخل في تركيبها تحت مظلة منتجات ومشروبات دايت والتى أكدت الأبحاث الطبية في مختلف دول العالم أن تناول وشرب المنتجات الدايت المحلاة بالاسبرتام أو سكر الدايت وراء الإصابة بالصداع، والدوخة، والتعب، وزيادة الوزن، والاكتئاب وفقدان الذاكرة، والإسهال الشديد.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة تكساس، ان الذين يتناولون مشروبات محالاه بسكر الدايت أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية التى تحتوي على السكر العادى.