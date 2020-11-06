اليوم السابع
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غرفة عمليات القومى للمرأة تتابع المشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:46 ص
غرفة عمليات القومى للمرأة تتابع المشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمزمع عقدها يومي ٧ - ٨ نوفمبر 2020. وأعلن المجلس عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".
 
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.
 
وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.
 
 
 

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مايا مرسى

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مجلس النواب 2020

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