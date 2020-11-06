عبد الغني هندي يقارن بين إشادة المفكرين بالنبى وتشويه المسلمين للدين.. فيديو

إبراهيم حسان

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد شخص في العالم ذُكرت تفاصيل حياته كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتابع عبد الغنى هندى، أن غير المسلمين من المفكرين عبر العصور الماضية والحديثة تحدثوا عن هذا السلوك الفريد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الأمور الحياتية للناس والأمور التعبدية والروحانية للناس أيضا.

أضاف هندي في تصريحات لبرنامج "صباح البلد" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أحد في العالم ذُكرت تفاصيل سيرته وسنته وذكره وحركاته وسكناته وكل الأمور التي تتعلق بكل أمور الحياة كما ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن تأثير النبي ما زال على المسلمين موجودا كما لو كان حيًا بيننا".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك من المسلمين للأسف يقدمون نموذجا مشوها عن الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم للعالم، مردفا: "من الضرورى أن يكون السؤال الشاغل في بال كل مسلم حاليا ما هو النموذج الذي نعطيه للعالم عن الإسلام والرسول محمد.. خاصة وأن محبة الرسول مقدمة على النفس والأهل والمال وأنها شرط من شروط الإسلام".