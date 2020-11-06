اليوم السابع
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رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة حول بناء الدولة وعلاقتها بالأعلام والشباب

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:04 م
رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة حول بناء الدولة وعلاقتها بالأعلام والشباب رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة حول بناء الدولة
كتب محسن البديوى

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حصلت الباحثة، آلاء فوزي، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

وتناول موضوع الدراسة بالأجندة الرئاسية لبناء الدولة وآليات تفاعل وسائل الإعلام وجمهور الشباب معها، وقد أجريت الدراسة من خلال تحليل خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار عملية بناء الدولة المصرية بمختلف محاورها الأمنية، والسياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، على مدار أكثر من خمس سنوات، منذ (يونيو 2014) إلى (مايو 2020)، مع التركيز على مختلف القضايا الجارية المرتبطة ببناء الدولة، ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، والديمقراطية، والحوكمة الإعلامية، والإصلاح الاقتصادي، والاستثمار والمشروعات القومية، والتعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية عمومًا وأثناء جائحة كورونا خصوصًا.

كما تناولت الدراسة العلاقة بين الأجندتين الرئاسية والإعلامية عبر تحليل عينة من مضامين وسائل الأعلام القومية والخاصة، فضلًا عن دراسة توجهات عينة من جمهور الشباب المصري نحو الرؤية الرئاسية لبناء الدولة، من خلال أجراء مجموعات نقاش مركزة مع بعض شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومجموعات أخرى من الشباب العام من مختلف المحافظات والتخصصات، واغلبهم في الفئة العمرية بين 20 و 45 عامًا.

وخلصت الدراسة إلى أن مفهوم "بناء الدولة المصرية" يرتبط في أجندة الرئيس السيسي بتنفيذ رؤية شاملة، وطويلة المدى، لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في كافة المجالات. حيث كان التركيز اكبر في الولاية الرئاسية الأولى على "تثبيت أركان الدولة"، من خلال تقوية المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الأمن، والتنمية الاقتصادية، ومكافحة الفقر. بينما يزيد الاهتمام في الولاية الثانية باليات "بناء الأنسان" عبر تطوير التعليم والثقافة والبحث العلمي والصحة والتنمية السياسية.

قدمت الباحثة عدة مقترحات بحثية وعملية، من خلال تصميم نموذج علمي مفيد للدراسات والبحوث المهتمة بالعلاقة بين الأجندة الرئاسية وأجندتي الأعلام والمواطن، فضلًا عن، صياغة مخطط إجرائي يصلح للتطبيق في الواقع العملي لتطوير العلاقات العامة الرئاسية مع الإعلاميين والصحفيين ومختلف فئات الشباب والمواطنين.

وتكونت هيئة الأشراف على رسالة الدكتوراه من الدكتور علي عجوة، عميد كلية الأعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد عتران، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بينما تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الأعلام جامعة القاهرة سابقًا، والدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

 

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