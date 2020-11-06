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ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير.. ويؤكد: فيلاديلفيا الأكثر فسادا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:21 ص
ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير.. ويؤكد: فيلاديلفيا الأكثر فسادا ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الرئاسية، واصفا في كلمة له منذ قليل ولاية فيلاديلفيا ومسئوليها بالأكثر فسادا.
 
 
وقال ترامب في كلمته بالبيت الأبيض، إنه استطاع إضافة 4 ملايين ناخب للحزب الجمهوري وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحزب، كما استطاع الحصول علي أصوات كثيرة من الأمريكيين السود واللاتينيين علي حد سواء.
 
وواصل ترامب هجومه علي الديمقراطيتين، مؤكدا أن ما حدث في ولايتي فلوريدا وحديث وسائل إعلام عن تقدم جو بايدن بخمس نقاط غير صحيح وأنه فاز في تلك الولاية.
 
وأضاف ترامب: في بنسلفانيا تقدمنا بنحو 700 ألف صوت، لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا، وهو ما دفعنا للمطالبة بحضور مراقبين، إلا أنه لم يسمح بذلك في بعض الولايات.
 
وجدد ترامب هجومه علي تصويت البريد، قائلا إنه نظام فاسد ، وتسبب في تزييف الحقائق في ولايات عدة، واصفا مسئولي ولاية فيلاديلفيا بالفاسدين، وتابع : فيلاديلفيا من بين أكثر الأماكن فسادا ومعروفة بالتزوير.
 
 
وحتي الأن، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بحصوله علي 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليفصله عن الفوز 6 أصوات فقط.
 
ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.

الانتخابات الامريكية 2020

نتائج الانتخابات الامريكية

فرز اصوات الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

اخبار امريكا

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