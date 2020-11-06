ترامب: تصويت البريد دمر نظامنا الانتخابي.. والاستطلاعات "مزيفة"

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظام التصويت عبر البريد دمر النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، متهما وسائل الاعلام الأمريكية بالتدخل في الانتخابات، عبو استطلاعات الرأي التي قللت من فرص فوزه، واصفا إياها بال"مزيفة".

وأضاف ترامب إنه لو تم احتساب الأصوات القانونية في الانتخابات الأمريكية، فقط فإنه فائز وبشكل حاسم، مشيرا إلي أن احتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات.

وتابع ترامب في كلمته التي تأتي بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون حسم السباق أنه فخور بنتائج ومؤشرات التصويت، مؤكدا أن استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير.

وأضاف الرئيس الأمريكي: طالبنا حضور مراقبين في فرز الأصوات في بنسلفانيا، وحققنا تقدم في كافة الولايات الكبري.

وحتي الأن، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بحصوله علي 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليفصله عن الفوز 6 أصوات فقط.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.