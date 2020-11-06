اليوم السابع
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سيبها علينا..

المصرية للاتصالات تصلح عطلا في تليفونات بالجيزة عقب شكوى عبر صحافة المواطن

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:00 م
المصرية للاتصالات تصلح عطلا في تليفونات بالجيزة عقب شكوى عبر صحافة المواطن انترنت
أحمد جمال الدين

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أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها الرسمى على شكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان: قارئ يشكو ضعف سرعة الإنترنت بسبب تهالك بوكس الهاتف بالجيزة، أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع مناطق الجيزة، وأمر بحل المشكلة. على الفور تم التواصل مع المدير العام وتم عمل صيانة فورية للبوكس الخاص بالعميل وتم عمل صيانة للخط المرسل الشكوي بخصوصه وتم رفع السرعة للعميل وتم التأكد من العميل على انتظام الخدمة بالشكل المطلوب. 

وكان القارئ كريم علاء الدين أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، جاء فيها: "كنت مشتركا فى خدمة الإنترنت على سرعة 30 ميجا ولكن تم  قطع الإسلاك و الكابلات تم الإتفاق على سرعة 10 ميجا فقط بسبب عدم قدرة الخط على تحمل سرعة تزيد عن ذلك ، وبعد ذلك من يوم ١٩ اكتوبر الماضى . 

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


الانترنت

قطع الانترنت

بوكس متهالك

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

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