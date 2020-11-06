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سيبها علينا..

الصحة توجه بإجراء رسم عصب على عين طفلة بالجيزة ردا على شكوى باليوم السابع

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:46 ص
الصحة توجه بإجراء رسم عصب على عين طفلة بالجيزة ردا على شكوى باليوم السابع مناشدة لوزارة الصحة
كتبت: شيماء حمدى

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فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لاستغاثة مواطنة عبر شكوى مرسلة لليوم السابع، تطالب فيها بإجراء رسم عصب على عين ابنتها، قامت الوزارة بتحويل الحالة لمستشفى الرمد بالجيزة لعمل رسم عصب يوم الأحد القادم ومتابعة الحالة. وكانت القارئة هند على مرزوق سيد، أرسلت مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لإجراء رسم عصب على عين ابنتها نورا حسن لأنها تعانى من ضعف النظر والخوف من فقدانه.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

   

 

 

 

 

 

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

مناشدة

الجيزة

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