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"السياحة": اتخذنا عدة خطوات لاجتذاب السائحين من مختلف الأسواق

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:21 ص
"السياحة": اتخذنا عدة خطوات لاجتذاب السائحين من مختلف الأسواق سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، إنه منذ بداية جائحة كورونا وضعت وزارة السياحة مجموعة من الضوابط الملزمة للقطاع لمواجهة الجائحة بشكل علمى، موضحة أن الضوابط كانت تلزم الفنادق بمجموعة من الإجراءات لاستقبال السياحة الدولية التى بدأت فى أول يوليو.

وأشارت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لاجتذاب السائحين من مختلف الأسواق، وكان التوجه الأكبر من منطقة شرق أوروبا والاتحاد السوفيتى القديم، وأغلب السائحين الذين زاروا مصر من هذه الجنسيات، حيث كان من 15 دولة مختلفة أغلبها من أوروبا الشرقية.

وأوضحت أنه يتم التعامل مع جميع الأسواق، وقنوات التواصل مفتوحة مع جميع منظمى الرحلات وشركات الطيران لتعريفهم بالإجراءات التي تتخذها مصر ليكونوا مطمئنين فى حال رغبتهم فى السفر.

 

 


السياحه

كورونا

فيروس كورونا

دعم السياحة المصرية

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