اليوم السابع
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التنمية المحلية تستضيف وفود أجنبية بمنظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:38 ص
التنمية المحلية تستضيف وفود أجنبية بمنظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية
كتب على عبد الرحمن

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استضافت وزارة التنمية المحلية، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية "الهابيتات" يضم كل من عرفان على مدير المكتب الاقليمى للبرنامج ورانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة، للقيام بزيارة تفقدية لمقر إقليم منطقة شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة والتابع لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية والذى تستضيفه مصر حالياً وتسعى خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية المقر وتعزيز أنشطته ووضع استراتيجية عمله .
 
وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية لإطلاق أنشطة مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة، وبتوجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لتأسيس شراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يسهم فى تعزيز أنشطة المقر لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز دور المنظمة باعتبار المدن هى قاطرة التنمية .
 
وخلال الزيارة عقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة اجتماعا مع وفد البرنامج الأممى، والذين أعربوا عن تطلعهم للمزيد من العلاقات والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن هذه الآلية الجديدة التى سعت الوزارة ومحافظة القاهرة لتكون منارة لتنمية أنشطة منظمة المدن الأفريقية والعالمية على صعيد شمال أفريقيا .
كما أبدى الوفد الأممى تقديره للمكانة التى باتت تحتلها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقارة الأفريقية، حيث تحظى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بمكانة كبيرة على صعيد تلك المنظمة القارية والدولية ، مشيرًا إلى تطلعهم لإطلاق تقرير المدن فى مواجهة جائحة فيروس كورونا والذى يعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ويتطلعوا لإطلاقه بحضور وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة .
وأكد وفد الهابيتات على أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشمل العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية حيث كان على رأسها الشراكة فى استضافة الوزارة لمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والذى عقد العام الماضى بحضور حوالى 40 من محافظى المدن الأفريقية وممثلين لقيادات الإدارة المحلية بأفريقيا والذى اقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة.
 
كما أبدى الوفد الأممى إعجابه الشديد بالتجهيزات الموجودة فى مقر إقليم الشمال بالقاهرة والذى سيكون مركزاً للمساعدة فى مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه المدن الأفريقية خاصة أزمة فيروس كورونا، مشيدين بالجهود التى قام بها اللواء محمود شعراوى خلال الفترة الماضية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى الإدارة المحلية وتوفير برامج تدريب للكوادر المحلية بالمدن الأفريقية، كما أعربوا عن تقديرهم كذلك لجهود محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال فى تجهيز المقر .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مقر إقليم شمال أفريقيا سيكون مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع فى العمل الافريقى المشترك لبحث تحديات المدن وغيرها من الملفات المهمة ونقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة .
 
كما استضافت وزارة التنمية المحلية وفداً يضم ممثل لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج حيث قاموا بزيارة أيضاً إلى مقر إقليم شمال أفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة .

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعا بين قيادات الوزارة و الوفد رفيع المستوى لبحث آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى لتعزيز التعاون الإقليمى لدول شمال أفريقيا .

ومن جانبه أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى الحرص الكامل على دعم مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية فرع شمال أفريقيا بالقاهرة وكذا تعزيز الصلات بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأفريقية نظراً للأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأفريقي لدور المدن لتعزيز الترابط والتنمية بين بلدان القارة .

كما أكد منجستاب هايلى حرص البرنامج على التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات ومن بينها مشروع تنمية القرى المصرية لتحويلها إلى قرى نموذجية ومتكاملة .

وشدد هايلى على حرص البرنامج على ربط نشاط مركزه بمحافظة الأقصر "الجنوب – جنوب" مع مقر إقليم الشمال الأفريقى التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة ليصبحان معاً مركزاً للتعاون بين الجانبين وأداة لتحقيق التعاون بين المدن الأفريقية وذلك فى إطار المشروعات التى ينفذها البرنامج حالياً مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات ودول القارة الأفريقية.

 

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العلاقات المصرية الأفريقية

التنمية المحلية

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

الهابيتات

منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة

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