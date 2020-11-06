التنمية المحلية تستضيف وفد "الهابيتات" لزيارة منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة

كتب على عبد الرحمن

استضافت وزارة التنمية المحلية، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية "الهابيتات" يضم كل من عرفان على مدير المكتب الاقليمى للبرنامج ورانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة، للقيام بزيارة تفقدية لمقر إقليم منطقة شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة والتابع لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية والذى تستضيفه مصر حالياً وتسعى خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية المقر وتعزيز أنشطته ووضع استراتيجية عمله .

وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية لإطلاق أنشطة مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة، وبتوجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لتأسيس شراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يسهم فى تعزيز أنشطة المقر لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز دور المنظمة باعتبار المدن هى قاطرة التنمية .

وخلال الزيارة عقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة اجتماعا مع وفد البرنامج الأممى، والذين أعربوا عن تطلعهم للمزيد من العلاقات والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن هذه الآلية الجديدة التى سعت الوزارة ومحافظة القاهرة لتكون منارة لتنمية أنشطة منظمة المدن الأفريقية والعالمية على صعيد شمال أفريقيا .

كما أبدى الوفد الأممى تقديره للمكانة التى باتت تحتلها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقارة الأفريقية، حيث تحظى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بمكانة كبيرة على صعيد تلك المنظمة القارية والدولية ، مشيرًا إلى تطلعهم لإطلاق تقرير المدن فى مواجهة جائحة فيروس كورونا والذى يعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ويتطلعوا لإطلاقه بحضور وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة .

وأكد وفد الهابيتات على أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشمل العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية حيث كان على رأسها الشراكة فى استضافة الوزارة لمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والذى عقد العام الماضى بحضور حوالى 40 من محافظى المدن الأفريقية وممثلين لقيادات الإدارة المحلية بأفريقيا والذى اقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة.

كما أبدى الوفد الأممى إعجابه الشديد بالتجهيزات الموجودة فى مقر إقليم الشمال بالقاهرة والذى سيكون مركزاً للمساعدة فى مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه المدن الأفريقية خاصة أزمة فيروس كورونا، مشيدين بالجهود التى قام بها اللواء محمود شعراوى خلال الفترة الماضية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى الإدارة المحلية وتوفير برامج تدريب للكوادر المحلية بالمدن الأفريقية، كما أعربوا عن تقديرهم كذلك لجهود محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال فى تجهيز المقر .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مقر إقليم شمال أفريقيا سيكون مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع فى العمل الافريقى المشترك لبحث تحديات المدن وغيرها من الملفات المهمة ونقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة .