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البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر الجديد بهامبورج قبيل السفر لمهامها رسميا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:38 م
البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر الجديد بهامبورج قبيل السفر لمهامها رسميا جانب من اللقاء
كتب مايكل فارس

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، السفيرة عبير عمر سليمان القنصل المصري الجديد في هامبورج بألمانيا، قبل السفر إلى مهمتها هناك.
 
في سياق متصل، استقبل البابا الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام بإنجلترا، حيث ناقشا عددًا من الأمور الرعوية.
 
وقد استقبل قداسة البابا تواضروس، اليوم الجمعة، أيضا مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ المصري وهنأهم على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة، وأرسل تحياته مع الوكيلة فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الوكيل المستشار بهاء أبو شقة وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.
 
وكان لقاءًا للتعارف، حدثهم قداسته عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.
 
 

البابا تواضروس

الكنيسه

قنصل مصر

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السفيره عبير عمر سليمان

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