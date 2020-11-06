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الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور مساجد جديدة
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، فى 8 محافظات، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 444 مسجدًا، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.
 
ويوضح اليوم السابع المساجد المقرر افتتاحها اليوم في 8 محافظات كما يلى: 
 
مديرية أوقاف قنا
 1. الغابات – الزوايدة – نقادة
إحلال وتجديد بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
 
مديرية أوقاف بني سويف
2. عباد الرحمن – بني حلة – سمسطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
3.التوحيد – القصبة – سمسطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
 
4. الحصرى – مركز الفرافرة
 
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
5. الرحمن الرحيم – قرية متبول
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
6. أبو عبد الله – قرية أبو عبد الله منشية عباس سيدي سالم
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
مديرية أوقاف الجيزة
7. العزيز – منطقة الخدمات الأهلية الأولى
الحي السادس عشر – الشيخ زايد أكتوبر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
مديرية أوقاف المنوفية
8.الرحمة والمغفرة – عزبة دودو – شنوان - أشمون
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
 
9.النخيل – شاطئ النخيل براس البر - دمياط
 
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
10. رياض الجنة – مج2دمياط ج – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
11. الشهيد- الستين دمياط ج – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
12.الرضوان – مج3 دمياط ج – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
13.الرحمن – ح5 مج27 دمياط ج- كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
14. الحكمة- مج1 المنطقة الصناعية – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
15. عمر بن الخطاب – الكحيل – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
مديرية أوقاف الغربية
 16.سيدي عبد المجيد- قرية نشيل - قطور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
 
 
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