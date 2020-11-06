الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأى"

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع : " أدب الحوار والتعبير عن الرأي " موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء المقبل بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.

كما قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع حوار الأديان والثقافات هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل، وأنها ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه فى المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة في مجتمعاتها من علماء الأديان و الأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين وبعض قادة الرأى والفكر ورجال السياسة ، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.