اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأى"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:36 م
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأى" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع : " أدب الحوار والتعبير عن الرأي " موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .
 
وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء المقبل بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.
 
كما قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع حوار الأديان والثقافات هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل، وأنها ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه فى المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة في مجتمعاتها من علماء الأديان و الأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين وبعض قادة الرأى والفكر ورجال السياسة ، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

الأوقاف

خطبة الجمعة

وزير الأوقاف

اخبار الأوقاف

أدب الحوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: تتبع عورات الناس سمة من لا خلاق لهم وفبركة الأخبار إثم عظيم

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:37 م

وزير الأوقاف يعلن انطلاق برنامج شباب العلماء لتدريب الأئمة يناير المقبل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:41 ص

وزير الأوقاف يعلن انطلاق مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:12 ص

وزير الأوقاف ينتقد اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون ويعتبره دناءة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:07 م

وزير الأوقاف: الصفحات الوهمية على مواقع التواصل نوع من النفاق والخسة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حزب بايدن لـ"تليفزيون اليوم السابع": حملة ترامب رفعت 260 دعوى قضائية ضد النتائج

حزب بايدن لـ"تليفزيون اليوم السابع": حملة ترامب رفعت 260 دعوى قضائية ضد النتائج

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة