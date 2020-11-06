أخبار مصر.. رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة بدون زيادة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى الحكومة لـ 14 شائعة انتشرت خلال الأيام الأخيرة، متعلقة بالتعليم والتضامن ووزارات أخرى، فضلا عن تغطية لتطورات الأحداث في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقارير رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

فوز أول عربى مسلم بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكى "فلسطينى هاجر منذ 19 عاما

فاز الأمريكي، من أصول فلسطينية، فادي قدورة، بعضوية مجلس شيوخ ولاية إنديانا الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي مسلم في المجلس التشريعي للولاية، وثالث فلسطيني يفوز بالانتخابات الأمريكية 2020، بعد فوزه علي منافسه جون روكلشاوس في "المنطقة 30" التي تغطي أجزاء من الجانب الشمالي الشرقي للولاية.

الانتخابات الأمريكية 2020.. استمرار الصراع الشرس فى سباق البيت الأبيض وبايدن الأقرب للفوز.. ترامب يتقدم فى جورجيا بفارق 665 صوتا وأمامه طريق واحد للانتصار.. وحملة المرشح الديمقراطى تتوقع إعلانه فائزا اليوم

عزز المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدمه فى سباق البيت الأبيض، وأزاح تقدم منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب المبكر فى اثنين من الولايات المتأرجحة الحاسمة، مع لجوء حملة الرئيس إلى المحاكم للطعن فى عد الأصوات.

الأهلى يسابق الزمالك لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. والخطيب يبحث مع موسيمانى تطوات مفاوضات سيرينو

فرضت انتقالات الصيف الجارية نفسها على سطح الأحداث الروية فى النادى الأهلي، خاصة بعد تأجيل نهائى دوري أبطال أفريقيا ليوم 27 نوفمبر الجارى بدلاً من اليوم، وبات الحديث عن صفقات الأهلي الصيف الجارى من أهم القضليا التى تشغل اهتمام الأهلاوية، خاصة فى ظل تداول أنباء عن صفقات مختلفة مُرشحة للقلعة الحمراء.

إنشاء نفق سيارات بطول 750 متر وراء إغلاق طريق الواحات بأكتوبر لمدة 6 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار على أن يتم الغلق ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة 6 أشهر.

اعرف أماكن سقوط الأمطار وحالة الجو في الجمهورية.. الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط استمرار فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء. وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلى:

الشرطة الأمريكية تُحبط هجوما على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الجمعة فتح التحقيقات بعد إحباطها هجوما مخططا لاقتحام مركز مؤتمرات بنسلفانيا الذى لا يزال يفرز أصوات الناخبين بمدينة "فلادلفيا"، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة هامر حاولوا اقتحام المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة لفرز الأصوات.

الحكومة تكذب شائعة تراجع طلبات التصالح على مخالفات البناء مع مد المهلة

نفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء، بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجارى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري

التربية والتعليم تنفى زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة

نفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، مُوضحةً التزام المدارس سواء الخاصة أو التجريبية برسوم الكتب الدراسية المقررة من قبل الوزارة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة.

الإسكان تفتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل الإثنين

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى الاثنين 7 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءاً من الشهر التالي لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأي منها.

الحكومة تنفى 14 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وانفوجراف

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، 14 شائعة انتشرت فى أسبوع .