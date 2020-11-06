"أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية التعلم".. رسالة دكتوراه بتربية الأزهر

كتب محمود عبد الراضي

منحت جامعة الأزهر، درجة الدكتوراه للباحث الباحث محمد حسين حسن أبوطالب، المدرس المساعد بكلية التربية بالجامعة، وذلك بعد مناقشته رسالة دكتوراه تحت عنوان: "أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية التعلم الخبراتي في التشوه المعرفي لدى عينة من الطلاب"، والتي حصل فيها على درجة "امتياز" مع توصيات بالطبع والنشر.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور عبدالرحمن هلال، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التعليمي والإحصاء التربوي الأسبق بكلية التربية بالقاهرة، والدكتور جودة شاهين، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التعليمي والإحصاء التربوي وكيل الكلية السابق.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور رضا حبيب، أستاذ علم النفس التعليمي عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بتخصص علم النفس والصحة النفسية بتربية أزهر القاهرة، مناقشا داخليا ورئيسا، والدكتور عبد الرحمن هلال، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التعليمي والإحصاء التربوي الأسبق، مشرفا وعضوا، والدكتور جودة شاهين، وكيل الكلية السابق، مشرفا وعضوا، والدكتور صفاء عفيفي، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مناقشا خارجيا وعضوا.

وحضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلاً عن عدداً من الصحفيين.