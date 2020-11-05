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9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 م
9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: القضاة بدأوا تسلم بطاقات الاقتراع.. اليوم آخر موعد لاستقبال أصوات المصريين بالخارج والبعثات تبدأ الفرز.. والسبت الفصل فى الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى.


 

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ـ الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: القضاة بدأوا تسلم بطاقات الاقتراع.. اليوم آخر موعد لاستقبال أصوات المصريين بالخارج والبعثات تبدأ الفرز.. والسبت الفصل فى الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى
 


 

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الانتخابات البرلمانية

الحملة القومية للقضاء على الديدان

جامعة سوهاج

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