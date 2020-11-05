9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. 9 آلاف لجنة و12 ألف قاضٍ بانتخابات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات»: القضاة بدأوا تسلم بطاقات الاقتراع.. اليوم آخر موعد لاستقبال أصوات المصريين بالخارج والبعثات تبدأ الفرز.. والسبت الفصل فى الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى.





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