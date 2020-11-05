اليوم السابع
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8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:00 ص
8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى مزراع ثروة حيوانية - ارشيفية
كتب عز النوبى

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 ينشر " اليوم السابع "، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة ممثلة في  قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ،  حول أهم الارشادات  والنصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحالية والتقلبات الجوية   تتلخص فيما يلى:-

-السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاه بغطاء يمنع تسرب المياه

-التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن

-يجب العمل على تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعاً للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان

-التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق

-ضرورة وجود عامل بالعنابر مسئول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر

-وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الإرتفاع داخل العنابر، حيث أن الهواء الساخن يكون أخف وزناً من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل

-الإهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث أن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة

-الإهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بتوصية ومعرفة متخصص

-الإهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الإزدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة

-التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى

-عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من إرتفاع نسب الرطوبة والتى تصبح بيئة خصبة لإنتشار الميكروبات والأمراض

-التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة

-الإهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة وكافة الإحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

-الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها.

 

 


الثروة الحيوانية

المناخ المتغير

الثروة الداجنة

مخازن الاعلاف

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