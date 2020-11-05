13 معلومة عن أسقف الكاثوليك بالجيزة وبنى سويف والفيوم فى عيد ميلاده

كتب مايكل فارس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، وقد تقدمت بالتهنئة له، متمنية لحياته وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته.



ويقدم "اليوم السابع"، أهم معلومات عن الأنبا توماس عدلى أسقف الكاثوليك بالجيزة وبنى سويف في عيد ميلاده.

1. وُلد في 5 نوفمبر من عام 1966م بمدينة سمالوط في محافظة المنيا.

2. حصل على البكالوريوس في الهندسة عام 1988م.

3. التحق بكلية القديس لاون الكبير بالمعادي عام 1993م.

4. توجه لتلقى التعليم الايماني بروما وحصل على ليسانس في الفلسفة والاهوت عام 2000م.

5. سيّم الانبا توماس كاهنًا في 20 أبريل 2001م.

6. وحصل على الماجستير في علوم الكتاب المقدس من الفاتيكان بإيطالية عام 2007م.

7. وخدم العديد من الراعية قبل سيامته الاسقفية بدايةً من كاتدرائية يسوع الملك بمحافظة المنيا.

8. شغل عدة مناصب منها منصب مدير مكتب التنمية الايبارشي بالمنيا عام 2003،.

9. قام بالتدريس في العديد من المعاهد الدينية اللاهوتية والكلية اكليريكية "لاون الكبير" بالمعادي.

10. وانتخب مديرًا للكليريكية في الاول من يونيو لعام 2015 م.

11. وتولى مطران الفيوم للأقباط الكاثوليك منصب أمين سر مجلس البطاركة عام 2015 م .

12. وتم اختياره اسقفًا لإيبارشية الجيزة وبنى سويف في28 إبريل 2018 .

13. وفي 25 مارس 2018 اعتمد البابا فرنسيس قرار السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك الذي ينص على انتهاء التدبير الرسولي لايبارشية الجيزة و القيوم و بني سويف و تعيّن الأنبا توماس مطرانًا للإيبارشية.