وزيرة التضامن توجه بمساعدة مواطن ترك منزله لعدم قدرته تلبية احتياجات أسرته

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن أحد المواطنين، يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ ثلاثة أيام بسبب عدم قدرته علي تلبية احتياجات أسرته.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذى يقيم فى منطقة فيصل بالجيزة، حيث تبين إنه يدعى مهاب ع.ح، ويبلغ 36 عاما، وكان يعمل بائعًا فى إحدى المحال التجارية وترك عمله منذ أربعة أشهر بسبب مرض والده بجلطة في القلب، كما أنه متزوج منذ تسع سنوات ولديه طفلين ويعول أيضا ابن زوجته من ذوى الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 25عاما، ويحصل على معاش تكافل.

كما تبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش في شقة بإيجار شهرى يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها فى 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لوالده حتى يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.

وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة لإجراء بحث اجتماعى للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالجيزة.

كما تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهرى لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومى، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة،وبحث مدي استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.