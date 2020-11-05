اليوم السابع
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لجنة خدمة كورونا بمطرانية المنيا تعلن توفير خدمات خاصة للمصابين بالفيروس

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:17 م
لجنة خدمة كورونا بمطرانية المنيا تعلن توفير خدمات خاصة للمصابين بالفيروس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا
كتب مايكل فارس

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أعلنت مطرانية المنيا، في بيان لها، أن لجنة خدمة كورونا بالإيبارشية، تقوم الأن بتوفير أسطوانات أكسجين، وأيضا قياس نسب الأكسجين فى الدم بالمنزل لمرضى فيروس كورونا، وكذلك توفير أدوية بروتكول العلاج وبعض مستلزمات الوقاية لخدمة المرضى غير القادرين الذين فى العزل فى منازلهم تحت إشراف طبي.
 
بيان المطرانية
بيان المطرانية
 
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، في أحدث بيان لها عن إحصائيات كورونا في مصر، أمس الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
 
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضى، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.
 
 

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