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قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو الديمقراطية وتعرب عن سعادتها لزيارتها لمصر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:30 م
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو الديمقراطية وتعرب عن سعادتها لزيارتها لمصر السيدة انتصار السيسى ودينيس تشيسيكيدى قرينة رئيس الكونغو الديمقراطية
كتب - محمد الجالى

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استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، دينيس تشيسيكيدي، زوجة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال زيارتها لمصر ضمن وفد رفيع المستوى.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن سعادتها بلقاء دينيس تشيسيكيدى، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها لمصر، ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين.

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جاء ذلك في تدوينة نشرت علي الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت قرينة رئيس دولة الكونغو، زارت منطقة آثار الهرم، معربة عن إعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات وتمثال أبو الهول بكل ضخامته.

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وأشار الأثرى أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم - الذى رافقها خلال الزيارة - إلى أن قرينة رئيس الكونغو حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية فى منطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول.


 

 

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السيسي

دينيس تشيسيكيدي

الكونغو الديمقراطية

زيارة لمصر

جمهورية الكونغو

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