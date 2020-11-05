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فيديو.. انطلاق فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1)

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:00 م
فيديو.. انطلاق فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية، انطلقت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) والذى يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية .

ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها  القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام ويشارك من الجانب البريطانى سفينة الإبرار " HMS ALBION" ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية .

جدير بالذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار" HMS ALBION" وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقى لتعارف القوات المشتركة من الجانبين .

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات فى مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة ، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحرى، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطانى فى مجال العمليات البرمائية ، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى موضوعات الأمن البحرى وعمليات الإعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر .

 

التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (1)
 

 

التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (2)
 

 

التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (3)
 

تدريبات مشتركه

الجيش المصرى

التدريب البرمائى

الجيش البريطانى

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