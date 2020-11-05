رئيس الاتحاد الأوروبى يصل القاهرة فى زيارة رسمية للقاء عدد من المسئولين

كتب أحمد مصطفى

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تشارلز ميشيل، رئيس الاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وكذلك تطوير العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد .

وأكدت مصادر بالمطار، وصل تشارلز على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكانت فى استقباله بالمطار الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وعدد من المسئولين .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .