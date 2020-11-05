انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو للمستهلك بين 23-26 جنيها

كتب أحمد حمادة

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-11-2020، حيث سجلت 20 جنيها للكيلو مقابل21-22 جنيها الكيلو لأسعار أمس وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو فى المزرعة 20 جنيها، و سعره للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافى تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وسعر البيض فى المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

يذكر أنه لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، يعمل على إحداث توازن فى الأسعار ووصول المنتج بسعره الحقيقي للمستهلك وتحقيق هامش ربح للمنتج، ويقول الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن العلف للدواجن تجاوز 7300 جنيه بزيادة 25% خلال 40 يوما ، مضيفا أن سبب الارتفاع هو سعر الذرة والفول الصويا عالميا، رغم أنه يوجد لدينا احتياطي يصل لـ 20 شهر من الذرة، ولكن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر أثناء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج بأقل من التكلفة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصر يحات لـ" اليوم السابع"، أنه في حالة تطبيق قانون 70 لسنة 2009 ، يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع، وكذلك انتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها فى أوقات زيادة المعروض عن الطلب ويتم عرضها ، وكل هذه الإجراءات ترفع من حالة المخاطرة للمربى خلال ارتفاع أسعار العلف والإنتاج وسعر الكتكوت.