اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات تنهى استعدادات التصويت فى 90468 لجنة لـ"النواب"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:39 ص
الوطنية للانتخابات تنهى استعدادات التصويت فى 90468 لجنة لـ"النواب" المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم في بيان له –اليوم الخميس- عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة.
 
 
وأوضح رئيس "الهيئة الوطنية"، أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.
 
كما يتسلم كل قاضي حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضنى ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.
 
وأشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
 
من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية توصل لليوم الثاني على التوالي استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.
 
وذكر أنه عقب انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية تتولى فرز الأصوات يقوم أعضاؤها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الاظرف التي كان بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع الى فردي وقوائم، ثم يفرز كل منها في محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج في النظامين الفردي والقوائم وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج الداخل.
 
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الذي ابدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.
 
ودعا المستشار لاشين إبراهيم جميع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت وذلك من أجل وطنهم الحبيب الذي يحتاج إلى صوت كل مصري.
 
يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

الانتخابات البرلمانية

برلمان 2020

انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات

التصويت

المرحلة الثانية

انتخابات المصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهيئة الوطنية تغير مقر اللجنة العامة بدائرة طنطا إلى الصالة المغطاة بالاستاد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:36 م

البعثات الدبلوماسية المصرية تستقبل أصوات الطيور المهاجرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم.. الهيئة الوطنية تطبع 30 مليون بطاقة اقتراع وتسلمها للقضاة غدا.. وتحديد 10292 لجنة فرعية فى الداخل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:00 ص

البعثات المصرية تستقبل أصوات المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية للانتخابات غدا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:53 م

اعرف نتيجة جميع محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة